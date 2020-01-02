02.01.2020 (12:47)
Центральный музей Вооруженных Сил приглашает на экскурсии
В новогодние праздники Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации откроет свои двери для посетителей 2-6 и 8 января с 10.00 до 17.00.
Для одиночных посетителей и семейных групп сотрудники музея проведут сборные тематические экскурсии и интерактивные программы.
В программе тематическая экскурсия «Великая Отечественная война», тематические экскурсии с элементами квеста «Дорогами Второй мировой» и «С русским воином через века» и интерактивное занятие «Оружие Победы».
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