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02.01.2020 (12:47)

Центральный музей Вооруженных Сил приглашает на экскурсии

В новогодние праздники Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации откроет свои двери для посетителей 2-6 и 8 января с 10.00 до 17.00.

Для одиночных посетителей и семейных групп сотрудники музея проведут сборные тематические экскурсии и интерактивные программы.

В программе тематическая экскурсия «Великая Отечественная война», тематические экскурсии с элементами квеста «Дорогами Второй мировой» и «С русским воином через века» и интерактивное занятие «Оружие Победы».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный музей Вооруженных Сил
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