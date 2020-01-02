02.01.2020 (15:00)

Более 250 единиц военной и специальной техники поступит в гвардейскую танковую армию ЗВО в 2020 году

В соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируемые в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, в рамках государственного оборонного заказа поступят новейшие образцы вооружения и военной техники.

«В 2020 году в рамках государственного оборонного заказа на вооружении армии поступит более 250 единиц военной и специальной техники», - заявил командующий танковой армии генерал-майор Сергей Кисель.

В течении года в танковое объединение поступят глубоко модернизированные танки Т-72Б-3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, машины химической разведки РХМ-6-01, машины ТДА-3, реактивные пехотные огнеметы РПО-ПДМ-А «Шмель-М», войсковые мобильные лесопильные комплексы ВМЛК, подвижные инженерные ремонтные комплексы ПИРК, инженерный танковый минный трал сплошной ТМТ-С, авторазливочные станции АРС-14КМ. - подчеркнул командующий.

Сегодня армия укомплектована современными образцами боевых машин, это модернизированные танки Т-72Б3 с усиленной защитой, оснащённые новейшим многоканальным тепловизионным прицелом, баллистическим вычислителем, усовершенствованным стабилизатором вооружения, автоматом сопровождения цели и другими новшествами. Танки Т-90, которые принципиально отличаются от других машин степенью защищённости экипажа, большой дальностью стрельбы и более мощным двигателем. Так же на вооружении стоят хорошо зарекомендовавшие себя танки Т-80БВ, Т-80У, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и переносные ЗРК «Верба».

«Вместе с новыми образцами техники сразу же поступают соответствующие тренажёры, что ускоряет процесс обучения специалистов», – отметил командующий.

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