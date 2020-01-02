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02.01.2020 (14:30)

Военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО посетили филиал Центрального военно-морского музея

Военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа во время новогодних праздников посетили филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Дорога жизни» на берегу Ладожского озера.

Военнослужащие посетили комплексы основной экспозиции музея, посвященные началу Великой Отечественной войны, созданию, функционированию и обороне «Дороги жизни», блокаде Ленинграда, ее прорыву и снятию. В ходе экскурсии военнослужащим были продемонстрированы плакаты и фотографии времен Великой Отечественной войны, письма и воспоминания очевидцев, образцы вооружения и экипировки солдат, которые использовались в ходе войны.

Кроме того, зенитчикам продемонстрировали, корабли, самолеты, автомобили, артиллерийские орудия и инженерную технику военных лет, а также единственный сохранившийся до наших дней сторожевой катер МО-4 (малый охотник за подводными лодками).

Посещение музея было организовано заместителем командира полка по военно-политической работе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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