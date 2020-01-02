02.01.2020 (14:00)

Военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в захоронении останков красноармейцев ВОВ

В г. Ржеве (Тверская область) почётный караул в составе военнослужащих дивизии противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отдаст воинские почести в ходе церемонии захоронения останков командиров и бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии, погибших при обороне города в Великой Отечественной войне.

В настоящее время проводятся мероприятия по поиску родственников 400 воинов, определению принадлежности останков, найденные в течение прошлого года ржевским поисковым отрядом «Пионер», а также другими поисковиками в ходе Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В течение двух недель на местах боёв Великой Отечественной войны были обнаружены еще более 260 солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести в 1942-1943 годах.

Перезахоронение участников войны пройдёт апреле, в преддверии открытия мемориала Советскому солдату, который создаётся в Ржевском районе. На монументе увековечат имена 62 тысяч солдат, героически погибших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

Заместитель командира радиотехнического полка по военно-политической работе дивизии ПВО подполковник Максим Рожков отметил, что для военнослужащих полка огромная честь принять участие в подобном мероприятии, отдавая дань памяти и благодарности павшим в боях защитникам Отечества.



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