02.01.2020 (12:28)

Девяносто тысяч зрителей смогут увидеть вечерние представления Фестиваля «Спасская башня» в 2020 году

В 2020 году в рамках XIII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдёт в Москве на Красной площади с 28 августа по 6 сентября, состоится 10 вечерних представлений, зрителями которых смогут стать девяносто тысяч человек.

Кроме Красной площади, российские и зарубежные артисты выступят со своими программами на общедоступных открытых площадках Москвы: на железнодорожных вокзалах, в парках и садах столицы. По традиции на ВДНХ запланировано общее музыкальное шествие всех участников Фестиваля.

Также все желающие абсолютно бесплатно смогут посетить дневные представления Фестиваля на Конном манеже и выступления иностранных участников на сцене Детского городка, который по традиции начнёт свою работу на главной площади страны у стен Государственного исторического музея за день до официального открытия Фестиваля.

Организаторы Фестиваля подготовили несколько приятных новогодних сюрпризов для поклонников военно-музыкального праздника. В начале нового 2020 года билеты на вечерние представления XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» можно приобрести через официальный сайт Фестиваля (spasstower.ru) по ценам 2019 года.

В 2019 году российские и зарубежные коллективы выступили со своими программами на общедоступных открытых площадках Москвы – на 5 железнодорожных вокзалах и в 7 парках и садах столицы. На ВДНХ состоялось Торжественное шествие участников фестиваля, которое смогли посетить более 40 тысяч москвичей и гостей столицы.

В рамках ежегодной благотворительной программы Фестиваля более 5 тысяч горожан из социально-незащищенных групп населения смогли бесплатно посетить вечерние представления Фестиваля.



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