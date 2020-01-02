02.01.2020 (13:31)

В 2019 году Балтийский флот пополнился кораблями и новейшей военной техникой

В 2019 году в состав Балтийского флота вошли малый ракетный корабль «Советск», вооружённый высокоточными ракетами «Калибр», и большой гидрографический катер «Александр Евланов».

Полностью перевооружился и уже провёл стрельбы новейшим комплексом ПВО «Тор-М2» зенитно-ракетный полк армейского корпуса. В общей сложности на флот поступили десятки единиц современной боевой техники.

Есть благоприятные перемены и в социальной сфере. Продолжают вводится в строй новые и прошедшие ремонт казармы, столовые, спортивные комплексы. Сотни военнослужащих и членов их семей справили новоселье в служебных и приобретённых в собственность квартирах. Обеспечение постоянным жильём идет по программам субсидирования и ипотечного кредитования, – всего в этом году было приобретено около 500 квартир и индивидуальных жилых домов для военнослужащих.

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