02.01.2020 (13:00)

Фотовыставка, посвященная 60-летию РВСН, в Новогодние праздники позволит познакомиться с современными образцами ракетной техники

Москвичи и гости столицы в праздничные дни будут иметь возможность посетить фотовыставку, приуроченную к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения на станции «Выставочная» Московского метрополитена.

30 широкоформатных фотографий доступно расскажут жителям и гостям столицы об особенностях службы стратегических ракетчиков.

Экспозиция отражает самые знаковые события Ракетных войск стратегического назначения от испытания ракетной техники до ее заступления на боевое дежурство. На профессиональных снимках запечатлены пуски межконтинентальных баллистических ракет, участие подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» в боевом патрулировании и масштабных учениях РВСН. Выставка будет открыта в течение месяца и в Новогодние праздники позволит познакомиться с современными образцами ракетной техники жителям и гостям столицы.



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