02.01.2020 (12:30)

Новогоднее меню с национальными блюдами народов России будет предложено военнослужащим гвардейской танковой армии ЗВО

Для военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа будет особое новогоднее меню с национальными блюдами народов России, которое будет ежедневно предложено военнослужащим в праздничные дни.

Борщ, щи, плов оригинальная выпечка, блюда из мяса, рыбы, курицы, несколько видов салатов смогут попробовать солдаты по призыву на обед. Военнослужащие также смогут выбрать блюда в соответствии со своими религиозными убеждениями. Наряду с национальными блюдами сохранится выбор традиционных, подаваемых регулярно.

Праздничное меню дополнит расширенный выбор свежих яблок, груш, мандаринов, апельсинов, бананов и других фруктов, а также конфет и печенья.

Блюда подаваемые в праздничные дни будут сервированы и украшены в столовых соединений и воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО дислоцированных в Московской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях.

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