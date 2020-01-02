02.01.2020 (12:30)
Новогоднее меню с национальными блюдами народов России будет предложено военнослужащим гвардейской танковой армии ЗВО
Для военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа будет особое новогоднее меню с национальными блюдами народов России, которое будет ежедневно предложено военнослужащим в праздничные дни.
Борщ, щи, плов оригинальная выпечка, блюда из мяса, рыбы, курицы, несколько видов салатов смогут попробовать солдаты по призыву на обед. Военнослужащие также смогут выбрать блюда в соответствии со своими религиозными убеждениями. Наряду с национальными блюдами сохранится выбор традиционных, подаваемых регулярно.
Праздничное меню дополнит расширенный выбор свежих яблок, груш, мандаринов, апельсинов, бананов и других фруктов, а также конфет и печенья.
Блюда подаваемые в праздничные дни будут сервированы и украшены в столовых соединений и воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО дислоцированных в Московской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях.