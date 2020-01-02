Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.01.2020 (12:00)

В пунктах базирования кораблей ЧФ прошло учение по борьбе с условными диверсантами

В Крымской и Новороссийской военно-морских базах (КВМБ и НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошло учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника.

Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) Черноморского флота провели плановое учение, в ходе которого отработали учебно-боевые задачи под водой.

Боевые пловцы провели поиск условных диверсантов в специальном снаряжении в составе группы. Кроме того, мониторинг подводной обстановки был осуществлён с борта противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар».

Диверсанты, роль которых выполняли водолазные специалисты из состава отряда ПДСС, были обнаружены и условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели подводный осмотр назначенного района акватории на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки ЧФ на специально оборудованных полигонах в зоне ответственности КВМБ и НВМБ.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Моряки-черноморцы встретили Новый год в Средиземном море
За 2019 учебный год Черноморский флот выполнил свыше 500 боевых упражнений
Командующий Черноморским флотом поздравил военнослужащих, ветеранов и членов их семей с наступающим Новым годом
Оснащение надводной составляющей Черноморского флота новейшими боевыми кораблями будет продолжаться

Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false