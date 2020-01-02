02.01.2020 (12:00)

В пунктах базирования кораблей ЧФ прошло учение по борьбе с условными диверсантами

В Крымской и Новороссийской военно-морских базах (КВМБ и НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошло учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника.

Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) Черноморского флота провели плановое учение, в ходе которого отработали учебно-боевые задачи под водой.

Боевые пловцы провели поиск условных диверсантов в специальном снаряжении в составе группы. Кроме того, мониторинг подводной обстановки был осуществлён с борта противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар».

Диверсанты, роль которых выполняли водолазные специалисты из состава отряда ПДСС, были обнаружены и условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели подводный осмотр назначенного района акватории на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки ЧФ на специально оборудованных полигонах в зоне ответственности КВМБ и НВМБ.

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