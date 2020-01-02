02.01.2020 (11:30)
Космические войска ВКС провели более 580 тысяч сеансов управления космическими аппаратами
Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в 2019 г. провели более 580 тысяч сеансов управления космическими аппаратами.
Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили около 160 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.
При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил около 1600 сеансов.
Одной из задач космических войск ВКС является осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) Российской Федерации необходимой информацией.