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02.01.2020 (11:30)

Космические войска ВКС провели более 580 тысяч сеансов управления космическими аппаратами

Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в 2019 г. провели более 580 тысяч сеансов управления космическими аппаратами.

Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили около 160 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил около 1600 сеансов.

Одной из задач космических войск ВКС является осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) Российской Федерации необходимой информацией.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Космические войска , ВКС
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