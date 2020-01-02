02.01.2020 (11:00)

Курсанты ДВОКУ приняли участие во всероссийском фестивале «Салют Победы»

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища приняли участие в постановке театрализованного представления «Все ещё живы», который получил высшее звание на всероссийском конкурсе народного творчества «Гран-при за лучшую программу».

Кроме военных артистов училища в реализации проекта участвовали почти 280 солистов и коллективов областной филармонии, Дома народного творчества, кукольного театра, колледжа искусств и культуры Амурской области.

Заявки на фестиваль принимались в форме видео, хронометражем не больше получаса. Амурчане представили историю о жильцах коммунальной квартиры в предвоенное время и страшные будни войны. Личные качества, характеры, судьбы героев показываются через актерскую игру, песни и танцы.

Театрализованный концерт планируется расширить и показать амурскому зрителю в разных районах области в преддверии Дня Победы.



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