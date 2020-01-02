02.01.2020 (10:30)

Драмтеатр Северного флота возобновил показ новогодних спектаклей

Сегодня театральная труппа Северного флота дала первое в новом году праздничное представление для детей моряков-североморцев.

Премьерный показ новогодней программы, созданной по мотивам сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино», прошла на сцене Драматического театра Северного флота в городе Мурманске.

Со 2 по 6 января флотские артисты будут давать по два представления в день. Начало утреннего спектакля в 11 часов, дневного – в 14. После спектакля малышей ожидает ёлка с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами из только что увиденной сценической постановки.

Всего за период новогодних и рождественских каникул флотский Драмтеатр планирует показать 10 спектаклей для детей.

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