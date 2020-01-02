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02.01.2020 (10:00)

В Восточном военном округе завершилась акция «Есть такая профессия - Родину защищать!»

В Восточном военном округе завершилась Всероссийская акция «Есть такая профессия - Родину защищать!». В мероприятиях приняли участие более 60 тысяч школьников и студентов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Учащиеся  посетили тематические встречи, показные занятия, выставки современных образцов вооружения и техники, дни открытых дверей в воинских частях округа.

Военнослужащими Восточного военного округа и сотрудниками военных комиссариатов в ходе проведения информационно-агитационной акции, проведены тематические встречи, направленные на информирование молодежи о правилах поступления и привилегиях обучения в вузах Минобороны РФ.

Активное участие в акции приняли ветераны войн и локальных конфликтов, военнослужащие, имеющие высокие государственные награды.

Напомним, что данная акция стартовала в Восточном военном округе в конце октября и продлилась до конца декабря 2019 года.

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Метки:
Восточный военный округ , Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
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