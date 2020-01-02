02.01.2020 (09:30)

Глубинный металлоискатель МГ-1И принят на снабжение инженерных войск России

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение глубинный металлоискатель МГ-1И.

Металлоискатель предназначен для дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств в металлических корпусах, крупных и средних металлических предметов, размещенных на глубинах до 5 метров с селекцией металлов на цветные и черные, закладок фугасных снарядов, а также схронов с оружием и боеприпасами в различных средах – грунт, вода, строительные конструкции.

Миноискатель позволяет обнаруживать артиллерийскую минометную мину калибра 120 мм на глубине 3,2 м, снаряд 152 мм – до 3,5 м, авиационную бомбу ФАБ-100 – 5 м. Время непрерывной работы миноискателя составляет 4 часа, время приведения прибора в рабочее положение – 2 мин, а скорость ведения поиска – 1-5 км/ч.

Первая партия миноискателей поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск.

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