02.01.2020 (09:00)

В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ торжественно открыта именная аудиторию известного конструктора атомных подводных лодок Игоря Баранова

В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» на факультете ядерных энергетических установок торжественно открыта именная аудитория имени Главного конструктора атомных подводных лодок ЦКБ МТ «Рубин» Игоря Леонидовича Баранова.

В церемонии открытия аудитории приняли участие заместитель Главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов, помощник Главнокомандующего ВМФ по военному образованию капитан 1 ранга Алексей Литвинов, Генеральный директор Центрального конструкторского бюро МТ «Рубин» Игорь Вильнит, советник Президента Объединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков а также руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса России, ветераны, преподаватели и курсанты Военно-морского политехнического института.

Открытие именной аудитории имени Игоря Леонидовича Баранова имеет большое значение для курсантов и преподавателей института. Как Генеральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» он спроектировал подводные лодки, на которых служат выпускники факультета ядерных энергетических установок. На факультете уже открыта и действует аудитория выдающегося главы Центрального Конструкторского Бюро «Рубин», Героя социалистического труда, Героя России Игоря Дмитриевича Спасского.

Участникам торжественной церемонии открытия аудитории продемонстрировали модели атомных подводных лодок, которые конструировал Игорь Баранов, портреты и биографии разработчиков атомных энергетических установок, и полную информация по подводным лодкам, разработанным под руководством Игоря Леонидовича Баранова.

29 июля 2019 года Игорю Леонидовичу Баранову исполнилось бы 87 лет. Научные труды и разработки этого великого инженера вошли в основу обороноспособности нашей страны и по праву могут считаться опередившими свое время. Благодаря деятельности Игоря Леонидовича был создан мощный отечественный атомный подводный флот, способный противостоять на море любым угрозам. Игорь Леонидович прошел путь от студента Ленинградского кораблестроительного института до Генерального конструкторского бюро морской техники «Рубин» по комплексу работ по созданию подводных крейсеров, вооруженных крылатыми ракетами оперативно-тактического назначения. При проектировании и строительстве подводных лодок проекта 949А с улучшенными тактико-техническими характеристиками Игорь Леонидович обеспечил решение важнейшей проблемы снижения подводной шумности подводных лодок.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице