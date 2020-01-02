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02.01.2020 (08:50)

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом экипажи МиГ-31 в Новосибирске

В Новосибирске Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом экипажи МиГ-31, которые охраняют небо Сибири.

Новогоднее поздравление организовали военнослужащие 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного круга (ЦВО), к ним присоединились юнармейцы. В канун Нового года военным летчикам пожелали чистого неба, мягких посадок, высоких военных достижений и преподнесли праздничный пирог.

Во время поздравления экипажам МиГ-31 поступил сигнал тревоги, летчики экипировались и поспешили к вылету для выполнения учебно-боевой задачи.

Экипажи МиГ-31 несут круглосуточное боевое дежурство в составе пары. Действующая дежурная смена военных летчиков в Новосибирск прибыла из Канска (Красноярский край). Новый год они встретят на боевом посту. Не только в будни, но и в праздники летчики всегда готовы выполнить свои обязанности по охране и обороне воздушных рубежей Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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