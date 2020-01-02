02.01.2020 (08:30)

Более 50 000 зрителей посетили концерты Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск в 2019 году

В 2019 году артистами Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск дано более 140 концертов с общим охватом аудитории более 50 000 человек.

Артисты «крылатой пехоты» выступали с концертами непосредственно в воинских частях и учреждениях перед личным составом, принимали участие в учениях различного уровня, в том числе в СКШУ «Центр-2019» в сентябре 2019 года под Оренбургом, российско-сербско-белорусском учении «Славянское братство-2019» в Сербии в июне прошедшего года, приняли активное участие в культурно-художественном обслуживании армейских международных игр «АрМИ-2019» и стали лауреатами международного музыкального конкурса «Музыка и жизнь» во Франции в декабре 2019 года, а также заняли третье место в VI Всеармейском смотре-конкурсе военных профессиональных ансамблей Вооруженных Сил Российской Федерации, проходившем в мае прошедшего года в Севастополе.

Впереди у Ансамбля новые горизонты творческой и концертной деятельности.

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