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02.01.2020 (08:00)

Дети российских военнослужащие в Приднестровье представили новогодний спектакль

Дети военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) представили новогодний концерт в военном госпитале г.Тирасполь.

Мероприятие было организовано командованием ОГРВ ПРРМ для военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил, находящихся на излечении в период новогодних праздников, а также для сотрудников военного госпиталя.

Концерт включал в себя вокально-инструментальное выступление солистов военного оркестра ОГРВ ПРРМ, танцевальные номера творческих коллективов Приднестровья и спектакль «Щелкунчик» в исполнении детей военнослужащих.

В течении года командование ОГРВ ПРРМ регулярно навещает личный состав и ветеранов, находящихся на излечении в военном госпитале г.Тирасполь.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Концерты
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