02.01.2020 (07:30)
В 2020 году военнослужащие общевойсковой армии ЗВО проведут более 30 совместных экспедиций с поисковыми отрядами Ленобласти
Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, окажут помощь и обеспечат проведение более 30 поисковых экспедиций с региональными отрядами на местах боёв Великой Отечественной войны.
Подразделения инженерных войск с применением специальной техники произведут очистку местности от неразорвавшихся боеприпасов, а также снимут верхний слой грунта, разберут завалы.
Также военнослужащие окажут помощь в розыске останков погибших бойцов, почётный караул отдаст воинские почести в ходе церемоний захоронения останков на мемориальных кладбищах.
Благодаря совместной работе поисковых отрядов и военнослужащих армии в 2019 году было найдено более 200 останков бойцов РККА на территории Ленинградской области.