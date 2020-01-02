02.01.2020 (07:00)

Более 18 тыс. прыжков с парашютом совершили военнослужащие спецназа ЦВО в 2019 году

В 2019 году военнослужащие соединений специального назначения совершили 18 970 прыжков с парашютом, что составило 95 процентов от плана прыжков.

Совершение прыжков проходило на базах соединений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской и Самарской областях.

Выполнению программы прыжком предшествовал курс наземной подготовки, включающий в себя отработку способов отделения от летательного аппарата, тренировки в управлении телом во время свободного падения, ориентировку в воздухе и определение своевременного и правильного момента раскрытия парашюта.



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