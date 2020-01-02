02.01.2020 (06:30)

Более 1000 военнослужащих подразделений спецназа и разведки прошли курсы горной подготовки в учебном центре «Ергаки»

Более 1000 военнослужащих подразделений специального назначения и разведки в 2019 учебном году прошли курс горной подготовки в учебном центре «Ергаки», расположенном на территории Красноярского края в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря.

Курс обучения включает занятия по тактико-специальной, огневой и физической подготовке, обучаемые отрабатывают десантирование с вертолетов на высокогорные площадки, преодоление скал, склонов и ледников, транспортировку грузов с применением вьючных животных, проходят курс выживания в среднегорье.

В центре действуют две горнолыжные трассы, скальный полигон, спорткомплекс, бассейн, соляная комната и домики для реабилитации.



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