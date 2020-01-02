02.01.2020 (06:00)

Российские военные в Таджикистане защитили объекты базы при помощи комплекса «Поле-21»

Военнослужащие 201-й российской базы прикрыли жилую зону, склады вооружения и позиции С-300 от средств наведения и воздушной разведки при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» в ходе комплексного учения, завершившегося сегодня в Таджикистане.

В ходе учения специалистам РЭБ, используя комплекс радиопомех «Поле-21», защитили жилую и административную зону базы, склады вооружения и позиции зенитных ракетных комплексом С-300 на полигоне Ляур. Поставив помехи, специалисты РЭБ нарушили каналы управления и сбора информации средств наведения и разведки условного противника, использующих привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

Для образования защитного радиоэлектронного купола постановка помех при помощи «Поле-21» проходила параллельно с имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы «Житель», «Силок» и «Лесочек», что существенно повысило защищенность российского соединения от применения беспилотных летательных аппаратов, средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также наведения высокоточного оружия.

Всего к учению привлекалось более 500 человек и свыше 100 единиц военной специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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