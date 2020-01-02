02.01.2020 (05:30)

Военнослужащие ЮВО в новогодние праздники проведут соревнования по 5 видам спорта

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе, под руководством помощников командиров частей по физической подготовке и спорту пройдут соревнования между подразделениями по 5 видам спорта.

В состязаниях по мини-футболу, эстафетах, перетягиванию каната, гирям и силовому троеборью примут участие все военнослужащие соединения, кроме тех, которые будут нести службу в суточном наряде и обеспечивать безопасность во время новогодних праздников.

Инструктора по физической подготовке организовали места для проведения соревновательных мероприятий, участки контроля и судейства за участниками.

Часть игр и эстафет будут проходить на плацу, стадионах и спортивных площадках, другая часть будет спланирована в спортивных комплексах и манежах воинских частей.

Победителям в командных первенствах и лучшим участникам соревнований, занявшим первые, вторые и третьи места в торжественной обстановке вручат памятные и сладкие призы и подарки, а также грамоты от командиров воинских частей и соединений.

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