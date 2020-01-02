02.01.2020 (05:00)

Силы флота выполнили план боевой подготовки в 2019 году в полном объеме

Наплаванность надводных сил Балтийского флота в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 11 процентов, налёт экипажей морской авиации – на 6 процентов, более чем на 100 процентов выполнен план боевой подготовки в армейском корпусе.

Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания.

Налёт морской авиации флота в этом году превысил 5 тыс. часов, экипажи самолётов и вертолётов выполнили свыше 2,3 тыс. боевых применений на полигонах Калининградской области и в акватории Балтийского моря. В ходе боевой учёбы активно использовались беспилотные летательные аппараты «Форпост» и «Орлан-10».

В соединениях и частях береговых войск и армейского корпуса было осуществлено более 3,5 тыс. мероприятий боевой подготовки. Личный состав авиационных и мотострелковых соединений совершил свыше 3 тыс. прыжков с парашютом. Ещё около 5 тыс. парашютных прыжков и более 20 морских десантов – на счету морских пехотинцев.

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