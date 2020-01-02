02.01.2020 (04:30)

Новогодние спортивные соревнования проводятся на Тихоокеанском флоте

В праздничные дни в соединениях и частях Тихоокеанского флота, в рамках плана спортивных и культурно-массовых мероприятий проходит новогодняя спартакиада.

Спортивные баталии организованы с учетом климатических особенностей мест их дислокации и наличия учебно-материальной базы. В праздничные дни военные моряки кроме интеллектуальных первенств по шахматам и шашкам принимают участие в соревнованиях по армспорту, подтягиванию на перекладине, лыжным гонкам на Камчатке, а также в состязаниях по игровым и военно-прикладным видам спорта.

В этот период Спортивный комитет флота, не только оказывает методическую и практическую помощь командирам и специалистам в организации мероприятий, но и принимает личное участие в турнирах.

По мнению командования ТОФ, в лучшую сторону по организации и оснащенности новогодней спартакиады отличаются соединения морской пехоты, дислоцированные на Камчатке и в Приморье.

Новогодние соревнования будут способствовать более качественному формированию состава команд соединений и объединений, которые примут участие в спартакиаде ТОФ.

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