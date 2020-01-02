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02.01.2020 (04:00)

На Северном Кавказе начались состязания на лучший расчет воинских частей РХБ защиты ЮВО

В Северной Осетии стартовал первый этап конкурса на лучший расчет радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО).

Мероприятия пройдут на полигонах ЮВО, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне, Дагестане и Южной Осетии.

Участники состязаний будут бороться за победу в индивидуальной гонке на технике по замкнутому маршруту протяженностью до 2300 м, эстафете и огневом рубеже.

Индивидуальная гонка включает в себя маршрут, оборудованный площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на технике, определения отравляющих веществ в воздухе. Кроме того, прохождение трассы будет затруднено препятствиями: на время нужно преодолеть рвы, эскарпы, траншеи, тоннели, завалы, минно-взрывные заграждения и пр.

Также участники в средствах защиты органов дыхания преодолеют огненно-штурмовую полосу, включающую канатную сетку, проход через овраг по качающемуся бревну, огненное препятствие и разрушенное здание.

На огневом рубеже военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия по мишеням на удалении 100 м.

В состязаниях принимают участие более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано более 100 единиц специальной техники. Лучшие расчеты РХБ защиты представят свои подразделения на втором (армейском) этапе конкурса в феврале 2020 г.

Пресс-служба Южного военного округа
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