02.01.2020 (03:30)

Летчики смешанной авиационной дивизии ЗВО опробуют тренажерный парк нового поколения

Летчики смешанной авиационной дивизии Западного военного округа в зимнем периоде обучения 2020 года опробуют новую программу дополнительной подготовки летчиков на авиационном тренажере Су-30СМ, Су-34, Су-35С.

В течение 2020 года летчикам предстоит налетать более 800 часов на каждом типе авиационных симуляторов. А также выполнить более 3 тысяч нештатных ситуаций и особых случаев, которые позволяют экипажам самолетов, не расходуя ресурс боевых машин, в полном объеме отрабатывать все элементы подготовки, в том числе взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, нештатные ситуации, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.

Летчикам первого класса предстоит налетать не менее 20 часов, второй и третий классы пилоты проведут в кабинах авиационных тренажеров 30 и 40 часов соответственно.

К 2020 году обновленный парк авиационный симуляторов и тренажерных комплексов авиационной дивизии Ленинградской авиационной армии ЗВО вырос до 20 подобных комплексов, а доля современных тренажерных комплексов выросла до 85%. Это тренажеры самолетов Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ми-8 МТВ-5, Ми-35 и Ка-52, развернутые в авиационных частях ЗВО, базирующихся в Ленинградской, Курской, Тверской, Воронежской и Псковской областях.

Справочно:

Современные тренажерные комплексы выполнены в виде реальной кабины самолета. Они смонтированы в интерактивной сфере, которая позволяет воссоздать 100% присутствия в системе коллимационной визуализации и шестиступенной динамическая система подвижности, позволяющая пилотам ощущать созданную ими нормальную, продольную и боковую перегрузки.



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