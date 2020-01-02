02.01.2020 (03:00)

Около 250 тактических учений проведено с мотострелками соединения ЮВО в 2019 году под Волгоградом

В 2019 году в мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, проведено порядка 250 тактических учений с боевой стрельбой.

При выполнении поставленных задач широко применялись новейшие средства связи и управления (новые командно-штабные машины, мобильные станции спутниковой связи) специальные средства разведки, современное стрелковое оружие, вооружение и техника.

С мотострелковыми и специальными подразделениями проведены более 2 тыс. занятий по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских орудий «МСТА-С» танков Т-90А, БТР-80, и стрелкового оружия на полигонах Прудбой и Ашулук.

Механиками-водителями гусеничной и колесной техники пройдено свыше 100 тыс. км по дорогам с различным покрытием и маршрутам местности. Не менее 50 % всех занятий прошли ночью или в условиях ограниченной видимости.

В отчетном периоде военнослужащие соединения, в ходе занятий по боевой подготовке израсходовали более 6 млн. боеприпасов различных типов и более 350 тонн горюче-смазочных материалов.

Основные усилия командования были направлены на совершенствование личным составом боевой выучки, привитию навыков по владению современным вооружением и военной техникой, поддержанием высокого морально-психологического состояния военнослужащих.

Программа боевой подготовки подразделений выполнена в полном объеме.



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