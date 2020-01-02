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02.01.2020 (02:30)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии встречают новый год спортивными мероприятиями

Среди личного состава российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии стартовал спортивный чемпионат в рамках культурно-досуговых мероприятий новогодних праздников.

В различных атлетических и силовых состязаниях, чемпионате по мини-футболу, эстафетах, перетягиванию каната, гирям и подтягиванию на перекладине примут участие более 1 тыс. военнослужащих различных категорий от солдата до офицера.

Этапы соревнований проводятся на плацу, стадионе, спортивных площадках и специально отведенных помещениях военного городка соединения.

В составе судейской коллегии от каждого подразделения участников выступают наиболее подготовленные военнослужащие и инструкторы по физической подготовке базы.

Также в рамках мероприятия будут проведены «новогодние старты» – забеги на 1 и 3 км.

В завершении чемпионата победителям в личных и командных первенствах будут вручены памятные и сладкие призы, а также подарки и грамоты. Спортивные мероприятия в базе продлятся до конца новогодних каникул.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Абхазия , Спорт
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