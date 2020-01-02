02.01.2020 (02:00)

Более 1.7 тысяч мероприятий проведено в ВВО для подготовки сержантов

В минувшем году в рамках профессионально-должностной подготовки сержантского состава в соединениях и воинских частях Восточного военного округа проведено более 1.7 тысяч мероприятий.

В частности, сержанты совершенствовали тактическую, тактико-специальную, огневую подготовку. Сдавали зачеты по вождению боевых машин.

Показывали свои навыки в специальной, технической, физической подготовке, РХБ защите.

Стоит отметить, что для профессиональной подготовки военнослужащих, находящихся на сержантских должностях, в 2019 году организовано около 400 сборов, в том числе с сержантами, замещающими должности командиров, учебно-методические, а также по специальности.



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