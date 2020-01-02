02.01.2020 (01:30)

В Армении дан старт новогодней спартакиаде для военнослужащих ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках новогодних спортивных культурно-массовых мероприятий для военнослужащих и членов их семей стартовала спартакиада.

На стадионе, спортивном комплексе и спортивном зале военнослужащие и юнармейцы соревнуются за звания «лучшее подразделение» и «лучший воин-спортсмен» по армрестлингу, подтягиванию на перекладине, лыжному спринту и биатлону, мини-футболу, забегам на различные дистанции, перетягиванию каната, гирям и силовому троеборью.

В новогодних эстафетах и соревнованиях принимают участие более 1,5 военнослужащих и воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По итогам всех соревнований представители судейской команды, из числа инструкторов по физической подготовке и спорту наградят победителей грамотами, кубками и ценными подарками.

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