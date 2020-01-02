02.01.2020 (01:00)

Военные психологи применяют нестандартные подходы к работе с молодым пополнением в войсках ВВО

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами соединений и воинских частей, в ходе осеннего призыва 2019 года, применили нестандартные формы проведения социально-психологических тренингов, в частности, ситуативно-ролевые игры «Конфликтная ситуация», психологические упражнения «Знакомство», «Круг доверия», «Поднятие тела».

Эти формы и методы работы способствуют наиболее качественному сплочению воинских коллективов, предотвращению и преодолению конфликтных ситуаций, принятию правильных индивидуальных и групповых решений.

Нестандартные подходы включают поэтапное формирование нацеленности на работу в команде, подразделении, экипаже. В ней применены элементы техники аутотренинга, игровых методик. Упражнения направлены на приобретение участниками чувства надежности при работе в составе группы, построении эффективных коммуникаций, самоконтроля и навыков быстрого принятия групповых решений в различных ситуациях.

Психологами ВВО были адаптированы известные психологические методики, а также разработаны авторские разработки, созданные с учетом специфики военной службы и особенностей каждого рода войск.

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