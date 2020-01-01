01.01.2020 (19:00)

Свыше 120 курсантов военно-морского училища вернулись к Новому году домой после океанского похода на учебном корабле «Перекоп»

23 августа 2019 года учебный корабль «Перекоп» с курсантами военно-морских учебных заведений на борту вышел из Кронштадта и отправился в дальний поход.

Корабль взял курс на Баренцево море, совершил остановку в Североморске, выполнил переход с Северного флота на Тихоокеанский по Севморпути, во Владивостоке корабль пополнил запасы и принял на борт 120 курсантов 3 курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О.Макарова, после продолжил океанский поход.

Корабль посетил Мьянму, Шри-Ланку, прошел Аденский залив, преодолевая зону активности морских пиратов, Красное море, вышел в Средиземное море через Суэцкий канал, Севастополь (принял курсантов Военно-морского политехнического института (ВМПИ) (Санкт-Петербург), осуществил заход в Тунис, прошёл через пролив Ла-Манш.

Учебный корабль "Перекоп" с экипажем из курсантов военно-морских вузов находился в дальнем походе вокруг Евразии.

В рамках плавания курсанты проходили практику по штурманским дисциплинам. В соответствии с общепринятой практикой, курсанты учебных заведений, входящих в состав Военно-морской академии им. адмирала флота Н.Г.Кузнецова, проходят ежегодные стажировки и практику на флотах.

Одной из форм стажировки является штурманский поход, в рамках которого будущие офицеры стажируются по специальности, а также получают допуск к самостоятельному исполнению будущих должностных обязанностей.

Справочно:

В 2018 году учебный корабль «Перекоп» также совершил дальний поход, в ходе которого за 250 суток преодолел свыше 40 000 морских миль и впервые прошел по Северному морскому пути. На борту «Перекопа» прошли практику более 1000 курсантов военно-морских учебных заведений ВМФ.

«Перекоп» – учебный корабль проекта 887, находится в составе Балтийского флота. Длина корпуса составляет 138 метра, полное водоизмещение корабля достигает 7200 тонн. Принят в состав ВМФ СССР в 1977 году.

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