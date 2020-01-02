02.01.2020 (00:30)

В ЮВО в 2020 году боевые вертолеты будут летать на 15% больше

На 15% возрастет количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов авиационных полков Южного военного округа (ЮВО).

Основное внимание будет уделено выполнению полетных заданий в горной местности, ночью и в сложных метеорологических условиях.

Вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов и войск на земле.

Планируется, что в 2020 году с экипажами вертолетов будет проведено более 40 учений различного масштаба на территории Юга России.

Главным экзаменом в наступившем году станут стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».

В учебно-боевых мероприятиях будут задействованы ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».

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