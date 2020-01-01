01.01.2020 (14:45)

Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Киргизии, поздравили подшефные семьи в преддверии празднования Нового года

Российские военнослужащие, переодетые Дедом Морозом и Снегурочкой, привезли для детей наборы подарков со сладостями и провели короткие праздничные программы со стихами и песнями.

Российские военнослужащие в Киргизии регулярно оказывают помощь домам ребенка, многодетным семьям, домам инвалидов и престарелых с момента образования авиабазы «Кант» в 2003 году.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице