01.01.2020 (14:30)

В ряды Юнармии ЦВО за 2019 год вступило более 120 тысяч школьников

В общей сложности в ряды юнармейского движения за 2019 год вступило более ста двадцати тысяч юношей и девушек. Во всех 29 субъектах Центрального военного округа насчитывается восемь тысяч девятьсот семьдесят семь отрядов.

В Центральном военном округе в целях развития юнармейского движения для молодых ребят проведено свыше двадцати четырех тысяч мероприятия военно-патриотической направленности.

Движение «Юнармия» было создано в 2016 году, оно имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе шефскую помощь Юнармии оказывают все воинские части и соединения.

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