01.01.2020 (14:15)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили ветеранов с Новым Годом

Военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы с Новым 2020 годом. Военнослужащие вручили ветеранам подарки и продуктовые наборы, а также передали поздравления от командования и всего личного состава базы.

Ветераны и члены их семей тепло встретили гостей и пригласили их за стол. За чашкой чая ветераны вспомнили и рассказали о своей службе и жизни в период Великой Отечественной войны и после неё.

В завершении гости пожелали ветеранам и их семьям здоровья и благополучия в Новом году, хозяева, в свою очередь поблагодарили военнослужащих за поздравление и оказанное внимание, и пригласи в гости в следующем году.

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