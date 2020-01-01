01.01.2020 (14:00)

В армейском корпусе Балтийского флота стартовал месячник «Армия против наркотиков»

В соединениях и воинских частях армейского корпуса стартовал месячник - «Армия против наркотиков». Целью его является пропаганда здорового образа жизни, активизация работы по недопущению незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ военнослужащими и членами их семей, а также усиление деятельности должностных лиц по профилактике незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В течение января с военнослужащими всех соединений и воинских частей флота будут проведены предупредительные и информационно-воспитательные мероприятия по профилактике наркомании: индивидуально-профилактические беседы, групповые и индивидуальные психолого-педагогические тренинги с солдатами и сержантами по контракту и по призыву, мультимедийные инструкторско-методические занятия с командирами подразделений.

При проведении мероприятий будет организовано взаимодействие с представителями военных прокуратур, военно-следственных отделов и военных судов гарнизонов, межведомственных комиссий по противодействию употреблению наркотических средств и их незаконному обороту.

Совместно с медицинскими работниками планируется провести анонимное анкетирование военнослужащих по категориям на предмет информированности о последствиях употребления наркотических средств. В ходе месячника также пройдут встречи с представителями Русской православной церкви по проблематике воспитания военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни.

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