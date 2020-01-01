01.01.2020 (13:30)

В ЮВО подвели итоги обеспечения военнослужащих жильем в 2019 году

В Южном военном округе (ЮВО) подведены итоги обеспечения военнослужащих жильем в 2019 году.

«В 2019 году постоянным жильем обеспечены более 1,2 тыс. семей военнослужащих ЮВО, в том числе порядка 1,1 тыс. военнослужащим выплачена субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения на сумму около 8,0 млр. руб., это 94,8% от общего числа военнослужащих, обеспеченных жилыми помещениями для постоянного проживания», – сообщил начальник ФГКУ «Югрегионжилье» Михаил Колычев.

Более 6 тыс военнослужащих получили жилищную субсидию для строительства или приобретения жилого помещения.

В 2019 году в ЮВО для обеспечения военнослужащих специализированными жилыми помещениями введено в эксплуатацию и передано под заселение 5 многоквартирных жилых домов на 348 жилых помещений. Дома расположены как на территории России в г. Анапа, Краснодарском крае, так и за пределами Российской Федерации – на территории Республики Абхазия, где располагается российская военная база ЮВО.

Также в прошлом году более 3 тыс. военнослужащих получили свидетельства участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения на получение целевого жилищного займа.

Краснодарский край продолжает занимать второе место в России по количеству приобретаемого по военной ипотеке жилья, также лидируют Ростовская область и Ставропольский край.

Кроме того, более 2,7 тыс. военнослужащих ЮВО в 2019 году получили служебные квартиры.

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