01.01.2020 (12:30)
Российских военнослужащих в Приднестровье поздравили с Новым годом
Военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) несущих службу в новогоднюю ночь в суточных нарядах поздравили с Новым годом.
Поздравить военнослужащих, несущих службу в новогоднюю ночь прибыли офицеры управления во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым.
На период праздников внесены коррективы в «меню военнослужащих» – личный состав, несущий службу в суточных нарядах, будет получать сладости и праздничные блюда на каждый приём пищи.