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01.01.2020 (12:30)

Российских военнослужащих в Приднестровье поздравили с Новым годом

Военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) несущих службу в новогоднюю ночь в суточных нарядах поздравили с Новым годом.

Поздравить военнослужащих, несущих службу в новогоднюю ночь прибыли офицеры управления во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым.

На период праздников внесены коррективы в «меню военнослужащих» – личный состав, несущий службу в суточных нарядах, будет получать сладости и праздничные блюда на каждый приём пищи.

Пресс-служба Западного военного округа
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