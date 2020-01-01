01.01.2020 (12:00)

В 2020 году военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов

В 2020 году состав Воздушно-космических сил пополнят около 100 новых и модернизированных летательных аппаратов.

В 2019 году получили новейшие военно-транспортные самолеты Ил-90мд-90а, многоцелевые истребители Су-35с, Су-30см, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28н, Ми-35м, транспортно-боевые вертолеты Ми-8амтш, транспортные вертолеты Ми-26т и другие типы летательных аппаратов.

Помимо авиационной техники соединений и части военно-воздушных сил ВКС обеспечивались новейшими учебно-тренировочными комплексами, которые в полной мере удовлетворяет потребностям в подготовке специалистов. При этом доля современных тренажеров составляет более 70 %, основными из них являются учебно-тренировочные комплексы самолетов Як-130, Су-34, вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-8мтв-5 и другие.

План по налету в 2019 учебном году выполнен в полном объеме, общий налет составил более 350 000 часов. Что позволило достичь среднего налета на летчика более 90 часов, на молодого летчика - выпускника 2018 года более 110 часов.



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