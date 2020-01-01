01.01.2020 (11:30)

Военнослужащие российской базы «Кант» в Киргизии встретили Новый год

На объединенной российской военной базе, дислоцированной в Киргизии, прошли праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года.

В клубе воинской части была установлена елка и организован праздничный концерт и костюмированное представление для самых маленьких.

На весь период новогодних праздников в меню военнослужащих суточного наряда и дежурной смены будут дополнительно включены мандарины, яблоки, бананы и натуральные соки, а также угощения из национальной кухни: борсоки и сладкие лепешки.

К празднику в воинских частях украшены актовые залы и комнаты досуга, установлены новогодние елки, подготовлены сценарии новогодних вечеров.

В праздничные дни для военнослужащих и членов их семей командованием базы спланированы спортивные праздники «Мама, папа, я – военная семья», просмотры кинофильмов, детские тематические утренники.

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