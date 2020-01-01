01.01.2020 (11:00)

В Новогодние праздники и Рождество в местах массовых гуляний специалисты МТО общевойсковой армии ЗВО развернут полевые кухни

Военнослужащие общевойскового объединения Западного военного округа развернут полевые кухни в местах массовых гуляний в период новогодних праздников и Рождества Христова.

Полевые кухни будут развернуты в военных городках в местах проведения военно-спортивных праздников и массовых гуляний, а также на ледовых катках, где военные повара будут раздавать всем желающим горячий чай.

Также военные повара приготовят около 2 тыс. порций гречневой каши с мясом и выпекут армейский хлеб, предложат участникам мероприятий и гостям праздника отведать традиционной солдатской каши.

Всего будет развернута работа пяти полевых кухонь в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской области. К мероприятиям планируется привлечь более 2000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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