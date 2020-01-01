01.01.2020 (11:00)
В Новогодние праздники и Рождество в местах массовых гуляний специалисты МТО общевойсковой армии ЗВО развернут полевые кухни
Военнослужащие общевойскового объединения Западного военного округа развернут полевые кухни в местах массовых гуляний в период новогодних праздников и Рождества Христова.
Полевые кухни будут развернуты в военных городках в местах проведения военно-спортивных праздников и массовых гуляний, а также на ледовых катках, где военные повара будут раздавать всем желающим горячий чай.
Также военные повара приготовят около 2 тыс. порций гречневой каши с мясом и выпекут армейский хлеб, предложат участникам мероприятий и гостям праздника отведать традиционной солдатской каши.
Всего будет развернута работа пяти полевых кухонь в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской области. К мероприятиям планируется привлечь более 2000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.