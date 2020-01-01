01.01.2020 (10:30)

Более 30% новобранцев, прибывших в 2019 году в 49 общевойсковую армию ЮВО, планируют стать профессиональными военнослужащими

Более 1,5 тыс. военнослужащих молодого пополнения осеннего призыва 2019 г. прибыли в 49 общевойсковую армию Южного военного округа (ЮВО).

Это молодые люди, призванные военными комиссариатами Краснодарского, Алтайского, Красноярского края, а также из регионов Забайкалья, Сибири, Урала и Поволжья.

По оценкам командования воинских частей образовательный уровень призывников этого года по сравнению с осенним и весенним призывом прошлого года вырос на 20%. Около 200 человек из числа прибывшего молодого пополнения имеют высшее образование, более 900 – среднее специальное.

До призыва на военную службу работали или учились более 90% изученных военнослужащих, около четверти молодых солдат имеют военно-учетную специальность, полученную по итогам подготовки в ДОСААФ.

На сегодняшний день изучено уже 1,4 тыс. военнослужащих. По данным психологов, более 80% из них сделали осознанный выбор в пользу военной службы и освоения воинской специальности. Для 30% от общего числа этот выбор обусловлен желанием в дальнейшем продолжить военную службу по контракту.



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