01.01.2020 (10:00)

Партия автоматов нового поколения АК-12 поступит на вооружение танковой армии ЗВО в 2020 году

«Около 1 тыс. новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году» – сказал командующий танковой армии генерал-майор Сергей Кисель.

«После поступления на вооружение военнослужащие приступят к освоению нового вооружения на полигонах в Московской и Нижегородской, областях», - добавил генерал-майор Сергей Кисель.

Новейшие автоматы по сравнению с предыдущими АК-74 обладают повышенной эргономикой. Проведенные модернизации привели к повышению кучности стрельбы, повысили и так немалый запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения – как военного, так и гражданского.



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