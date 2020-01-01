01.01.2020 (09:30)

Поставка более 1500 единиц автомобильной и специальной техники спланирована в подразделения Сухопутных войск России в 2020 году

Поставка более 1500 единиц автомобильной и специальной техники спланирована в подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации в 2020 году. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные образцы автомобильной техники, успешно зарекомендовавших себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В подразделения будут поставлены бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун» и «Торнадо». Так же в Сухопутные войска получат современные машины радиационной химической и биологической разведки РХМ-6 и РХМ-8. Разведывательные подразделения оснастят бронеавтомобилями «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», переносными РЛС «Аистенок» и «Фара-ВР».



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