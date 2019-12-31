31.12.2019 (17:00)

Тульские десантники подарили детям новогоднее настроение

В рамках подготовки к Новому 2020 году и Рождеству в тульском воздушно-десантном соединении прошел ряд запланированных командованием соединения мероприятий. Командованием соединения было организовано новогоднее представление для школьников и юнармейцев, где с поздравлением выступил Дед Мороз, который вручил детям новогодние подарки и сувениры.

30 декабря 2019 года личный состав соединения, а также члены семей военнослужащих были приглашены на новогодний праздничный концерт, проводимый на территории соединения, на котором были организованы конкурсы, приглашены детские коллективы и аниматоры.

Также на протяжении всей предпраздничной недели детей военнослужащих поздравляли Дед Мороз со Снегурочкой, которые дарили им подарки и устраивали праздник для малышей.

Более 500 малышей в гарнизонах, где дислоцируются части соединения от Тулы до Наро-Фоминска, участвовали в праздничных мероприятиях и конкурсах, а к тем детям, которые не могли приехать на праздничный концерт, Дед Мороз и Снегурочка приезжали домой.

Мероприятия, в ходе которых командованием спланирована обширная концертная программа, пройдут на протяжении всех праздничных дней.

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