31.12.2019 (17:00)
Тульские десантники подарили детям новогоднее настроение
В рамках подготовки к Новому 2020 году и Рождеству в тульском воздушно-десантном соединении прошел ряд запланированных командованием соединения мероприятий. Командованием соединения было организовано новогоднее представление для школьников и юнармейцев, где с поздравлением выступил Дед Мороз, который вручил детям новогодние подарки и сувениры.
30 декабря 2019 года личный состав соединения, а также члены семей военнослужащих были приглашены на новогодний праздничный концерт, проводимый на территории соединения, на котором были организованы конкурсы, приглашены детские коллективы и аниматоры.
Также на протяжении всей предпраздничной недели детей военнослужащих поздравляли Дед Мороз со Снегурочкой, которые дарили им подарки и устраивали праздник для малышей.
Более 500 малышей в гарнизонах, где дислоцируются части соединения от Тулы до Наро-Фоминска, участвовали в праздничных мероприятиях и конкурсах, а к тем детям, которые не могли приехать на праздничный концерт, Дед Мороз и Снегурочка приезжали домой.
Мероприятия, в ходе которых командованием спланирована обширная концертная программа, пройдут на протяжении всех праздничных дней.