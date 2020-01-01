01.01.2020 (08:30)

Военные полицейские ЦВО обеспечивают безопасность и правопорядок в гарнизонах ЦВО

Военнослужащие подразделений военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) приступили к обеспечению безопасности и правопорядка на полигонах и в пунктах постоянной дислокации войск на Урале, в Сибири и Поволжье на период новогодних праздников.

Военные стражи порядка несут круглосуточную службу на стационарных и подвижных постах на маршрутах движения военного транспорта.

В гарнизонах соединений и частей ЦВО военные полицейские организуют пропускной режим и контроль выполнения военнослужащим распорядка дня в ходе праздников и несения службы и боевого дежурства.

Наряды военной полиции ЦВО патрулируют периметры войсковых стрельбищ и полигонов, на развернутых полевых контрольных пунктах ведут учет въезжающей техники и поддерживают пропускной режим.

Всего к обеспечению безопасности, поддержанию правопорядка и дисциплины привлечены более 1000 военных полицейских, задействовано свыше 200 единиц специальной техники.

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