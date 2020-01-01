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01.01.2020 (08:00)

Командующий гвардейской танковой армии ЗВО поздравил военнослужащих и гражданский персонал с Новым годом и Рождеством

Командующий гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-майор Сергей Кисель поздравил военнослужащих, членов их семей, и ветеранов танковых войск с Новым 2020 годом и Рождеством.

«Сердечно поздравляют вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Новый год – это яркий и волнующий праздник в жизни каждого человека, который традиционно связан с планами на будущее, верой в успех и исполнение задуманного, надеждами на новые победы и свершения.

Уходящий год был насыщен значимыми событиями. Благодаря вашему усердию, старанию и профессионализму танковая армия выполнила все поставленные задачи. По окончанию 2019 учебного года армия была признана лучшей среди объединений Западного военного округа.

Уверен, что личный состав армии всегда будет успешно выполнять задачи по укреплению оборонного потенциала России, повышению авторитета Великой державы, хранить верность присяге и традициям.

С теплотой и признательностью обращаюсь к ветеранам. Вы всегда являетесь образцом мужества, стойкости и силы духа, примером верности Военной присяге и служения Отечеству, воплощая в себя лучшие качества русского воинства.

Особые слова благодарности тем, кто встречает эти праздники вдали от родного дома, выполняя свой воинский долг на боевом посту. Самые теплые пожелания вашим семьям за поддержку и опору, любовь и терпение, которые так необходимы в нашей профессии.

Пусть Новый год оправдает все ваши надежды и позволит воплотить все самые заветные мечты, будет мирным и благодатным, а Рождество Христово подарит душевное спокойствие и праздничное настроение!».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Командующий , Праздники
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