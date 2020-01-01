01.01.2020 (07:00)

Свыше 60 кораблей и судов ВМФ России встретили Новый год в различных районах Мирового океана

Экипажи свыше 60 боевых кораблей, океанографических и гидрографических судов, а также судов обеспечения ВМФ России, выполняющих задачи в рамках военно-морского присутствия в Мировом океане, встретили Новый год в море. В адрес командиров и экипажей кораблей и судов, находящихся на удалении от постоянных пунктов базирования, поступила поздравительная телеграмма главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, в которой он пожелал подчиненным успеха и настойчивости в выполнении поставленных задач под Андреевским флагом, благополучия их близким и крепкого здоровья.

На кораблях и судах ВМФ, находящихся в море, состоялись новогодние праздничные мероприятия. Военные моряки получили поздравления от родных и близких.

Поздравление Главкома ВМФ России было направлено, также, в адрес личного состава отдаленных гарнизонов, маяков Маячной службы ВМФ.

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